Mehrere Fahrzeuge brennen in Hilden Elektro-Auto geht beim Laden in Flammen auf

Hilden · An der Forststraße in Hilden ist ein Elektro-Smart nach einem Kurzschluss in Flammen aufgegangen. Das Feuer griff auf weitere Fahrzeuge über.

14.02.2024 , 15:37 Uhr

Offenbar hat ein Defekt der Batterie während des Ladesvorgangs zum Brand geführt. Foto: Polizei

Ein hoher Schaden ist bei einem Brand an der Forststraße entstanden. Dort brannten am Mittwochabend mehrere Fahrzeuge, nachdem ein Elektroauto durch einen Kurzschluss in Flammen aufgegangen war, teilte ein Polizeisprecher mit. Gegen 22.50 Uhr wählte demnach eine Zeugin den Notruf und meldete den Brand im Hinterhof einer Autowerkstatt an der Forststraße. Die Polizisten trafen dort gemeinsam mit der Feuerwehr ein und entdeckten einen brennenden Smart, der neben weiteren Fahrzeugen auf dem Parkplatz des Hinterhofes abgestellt war. „Die Feuerwehr konnte den Brand an dem Smart, bei dem es sich um ein Elektrofahrzeug handelte, löschen. Jedoch konnten die Einsatzkräfte nicht mehr verhindern, dass die Flammen von dem Smart auf einen daneben geparkten VW Caddy sowie ein Wohnmobil der Marke Mobilvetta übergriffen“, erklärte der Polizeisprecher. Ein Wohnmobil und ein Caddy wurden in Mitleidenschaft gezogen. Foto: Polizei Der Smart sei vollständig ausgebrannt. Zudem seien der Caddy sowie das Wohnmobil an der Front jeweils erheblich beschädigt worden. „Im Rahmen der Ermittlungen zur Brandursache konnten Polizei und Feuerwehr feststellen, dass augenscheinlich ein technischer Defekt der Smart-Batterie zum Brand geführt hat, während diese geladen wurde“, so der Behördensprecher weiter. Die genaue Summe des Schadens ist bisher noch nicht bekannt. Die Polizei geht nach ersten Schätzungen jedoch von einem fünfstelligen Betrag aus.

(tobi)