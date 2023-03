Kleiner Umtrunk zum Abschied Warum „Pinocchio“ im Stadtpark Schluss macht

Das Eiscafé Pinocchio im Hildener Stadtpark schließt seine Pforten. Am heutigen Samstag ist eine kleine Abschiedsparty von 14 bis 16 Uhr geplant. „Nach vielen Jahren im Park, möchten wir uns zum Abschied bei unseren immer treuen Gästen mit einem kleinen Umtrunk bedanken“, erklären die Inhaber auf Facebook. „Ich habe 17 Jahre gearbeitet und jetzt muss ich auch mal leben“, sagt Inhaberin Stefania Damigella. Die 62-Jährige und ihr 66-jähriger Mann Armando Damigella hätten sich entschlossen, das Café in die Hände der Stadt zu übergeben. Die Stadt habe wohl schon einen neuen Pächter, welcher das sei, konnte Stefania Damigella nicht sagen. Der Eiscafé-Minigolf-Pavillon ist ein seit 17 Jahren geführtes Familienunternehmen. Für die Pächter heißt es jetzt erst einmal Füße hochlegen nach der jahrelangen Arbeit. „Ich mache Bella Vita und eine Pause und mein Mann geht in Rente“, erklärt Stefania Damigella. Wie es danach weitergeht weiß die 62-Jährige zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. „Im Moment will ich gar nichts.“ Wohin es gehen soll ist jedoch sicher: Nach Apulien, im Süden von Italien. Vermutlich ist dort das „Dolce Vita“ schon eher zu spüren.