Aufruf in den sozialen Medien Eine junge Frau sucht ihren Vater

Bis vor rund 20 Jahren hatte sie geglaubt, dass sie denselben Vater habe wie ihr drei Jahre älterer Bruder. Melanie Dörmann ist heute 30 Jahre alt, gelernte Pflegehelferin und lebt in Münster. Geboren wurde sie allerdings am 13. Juli 1992 im St.-Josef-Krankenhaus in Hilden. Im Kreis Mettmann hat Dörmann auch die ersten vier Jahre ihres Lebens verbracht, gemeinsam mit ihrer Mutter, ihrem Bruder und dem Ehemann ihrer Mutter, den sie als Kind für ihren Vater hielt. Damals hieß Melanie Dörmann mit Nachnamen noch Morrien, genau wie die anderen Familienmitglieder. Doch irgendwann in ihrer frühen Kindheit ging die Ehe ihrer Mutter Anke Morrien in die Brüche. Die zweifache Mutter war auf sich allein gestellt. Am 19. März 1997 starb Anke Morrien (geboren am 3. September 1964) plötzlich an einer schweren Krankheit. Melanie Dörmann und ihr Bruder kamen dann bei ihrer Großmutter mütterlicherseits in Neuenkirchen bei Rheine unter. „Ich habe jeden Abend auf meine Mama gewartet und gehofft, dass sie bald nach Hause kommt“, erinnert sich die Frau heute zurück. Von dem Mann, von dem sie glaubte, dass er ihr Vater sei, hörte sie nach dem Tod ihrer Mutter kaum noch etwas.