Kriminalität in Hilden Einbrüche in Wohnung und Firma

Hilden · Dieser Einbruch dürfte sich für die Täter gelohnt haben: Sie drangen in eine Firma an der Hofstraße ein und erbeuteten Geräte mit einem Wert in mittlererer fünfstelliger Höhe. Noch nicht bekannt ist, was bei einem zweiten Einbruch in eine Wohnung erbeutet wurde.

13.11.2023 , 13:26 Uhr

Über die Balkontür brachen Unbekannte in eine Wohnung ein. Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Wer hat Verdächtiges beobachtet? Die Polizei ermittelt nach zwei Einbrüchen in Hilden. Diese ereigneten sich zwischen dem 10. und 12. November. Zunächst stiegen Unbekannte in die Hochparterrewohnung eines Mehrfamilienhauses an der Straße „Am Steg“ ein. Sie drangen nach Angaben der Polizei am Freitag zwischen 17.15 und 18.15 Uhr durch eine Balkontür ein und durchsuchten die Wohnung nach Wertgegenständen. Danach flohen sie vermutlich über eine weitere Balkontür. Angaben zur Beute liegen der Polizei bisher nicht vor. Der an der Tür entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Keinen konkreten Tatzeitpunkt weiß die Polizei hingegen über diesen Einbruch zu berichten: Unbekannte drangen am Wochenende in die Gewerberäume einer zahntechnischen Fachfirma an der Hofstraße ein. Der oder die Einbrecher kletterten zunächst auf ein Vordach an der Gebäuderückseite, gelangten aufs Hauptdach und verschafften sich von dort gewaltsam Zugang zum zweiten Obergeschoss des Gebäudes. Sie durchsuchten zahlreiche Büro- und Laborräume und entwendeten unter anderem hochwertige Spezialgeräte. Der Wert der Beute beläuft sich auf einen fünfstelligen Betrag in mittlererer Höhe, der Sachschaden ist vierstellig. Der Einbruch muss sich zwischen Samstagmittag und Sonntagnachmittag ereignet haben.

(elk)