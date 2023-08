Einbruch in Hilden Täter brechen Terrassentür auf

Die Polizei sucht Zeugen, die etwas zu einem Einbruch am Dienstag, 22. August, in Hilden sagen können. Die Unbekannten sind laut den Ermittlern zwischen 11.25 und 12.05 Uhr in ein Haus am Heideweg eingestiegen. Sie gelangten offenbar durch die Terrassentür ins Haus.