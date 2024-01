Hilden Einbruch in ein Reihenhaus

Unbekannte brachen am vergangenen Wochenende in ein Reihenhaus an der Hagdornstraße in Hilden ein. Die Täter verschafften sich augenscheinlich über die Terrassentür Zugang zum Haus, teilt die Polizei mit. Sie durchsuchten es nach Wertgegenständen und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen wurde Bargeld entwendet. Der Einbruch ereignete sich zwischen Samstag, 14.15 Uhr, und Sonntag, 1.45 Uhr.