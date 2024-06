Kriminalität in Hilden Einbruch in Kleingartenverein

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, sind in Hilden Unbekannte am Lehmkuhler Weg in zwei Gartenlauben eines Kleingartenvereins eingebrochen. Die Täter öffneten die Türen zu den Hütten jeweils gewaltsam und entwendeten Lebensmittel und Getränke. Dabei hatten sie es offensichtlich nicht eilig. Nach Erkenntnissen der Polizei verzehrten sie einen Teil ihrer Beute noch auf dem Gelände des Vereins. Hinweise zu der Straftat nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02103 8986410 jederzeit entgegen.