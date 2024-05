Täter stiegen übers Dach ein Einbruch in einen Großhandel an der Oststraße

Einbruch in einen Großhandel an der Oststraße in Hilden: Nach Angaben der Polizei drangen Unbekannte in der Nacht auf Dienstag, 28. Mai, über das Dach in das Gebäude ein und brachen dann einen Geldautomaten auf, der sich in einem Geschäftsraum befand. Die Täter erbeuteten einen Geldbetrag in nicht benannter Höhe. Als Tatzeitraum wird Mitternacht bis 3.45 Uhr angegeben. Der Einbruch wurde entdeckt, als Mitarbeiter die Firma zu Beginn ihrer Schicht betraten. Auf welche Weise der Geldautomat aufgebrochen wurde, teilte die Polizei nicht mit. Sie gab allerdings bekannt, dass dieser nicht gesprengt wurde. Ungeklärt ist neben der Höhe der Beute auch die Höhe des angerichteten Sachschadens durch den Einbruch über das Dach.