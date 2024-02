Kriminalität in Hilden Einbruch in eine Firma am Itterpark

Unbekannte brachen in der Nacht vom 21. auf den 22. Februar in eine Firma am Itterpark ein. Wie die Polizei berichtet, öffneten die Täter mit Gewalt ein Fenster und durchsuchten dann die Räume nach Wertgegenständen. Als Tatzeitraum wird Mittwoch, 18 Uhr, bis Donnerstag, 9.15 Uhr angegeben. Angaben zur Tatbeute lagen im Rahmen der Anzeigenaufnahme zunächst nicht vor. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02103 8986410 entgegen.