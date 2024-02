Kriminalität in Hilden Einbruch in ein Einfamilienhaus

Unbekannte drangen am Mittwoch, 31. Januar, in ein Einfamilienhaus an der Straße Buschhöfen in Hilden ein. Als Tatzeitraum gibt die Polizei 7 bis 18.30 Uhr an. Die Täter verschafften sich über eine Terrassentür Zugang zum Tatort. Ob sie dort Beute machten, habe der Geschädigte zunächst nicht sagen können, heißt es dazu in einer Pressemitteilung. Wer Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 02103 8986410 in Verbindung zu setzen.