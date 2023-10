Kriminalität in Hilden Einbrecher werfen Glasscheibe mit Gullideckel ein

Noch unbekannt sind die Täter, die in der Nacht zum 6. Oktober in ein Kosmetikstudio an der Gerresheimer Straße in Hilden einbrachen. Laut Polizeibericht wurde ein Bewohner des Geschäfts- und Wohnhauses am Freitag gegen 1.30 Uhr durch ein lautes Krachen aufgeschreckt. Beim Blick durchs Fenster sah er, dass Einbrecher augenscheinlich gerade in den im Erdgeschoss befindlichen Salon eingestiegen waren, indem sie einen Gullideckel durch die Schaufensterscheibe geworfen hatten. Der Zeuge alarmierte die Polizei, die trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung keine Verdächtigen mehr festnehmen konnte. Bei ihren Ermittlungen in dem Kosmetiksalon stellten die Beamten fest, dass unter anderem ein mehr als 10.000 Euro teures Lasergerät zur Haarentfernung entwendet worden war.