Polizei in Hilden sucht Zeugen Einbrecher steigen in Bäckerei und Firma ein

Darüber hinaus brachen Unbekannte zwischen 18.35 Uhr am Dienstag, 28. November, und 5.50 Uhr am Mittwoch, 29. November, in eine Bäckerei an der Gerresheimer Straße ein. Unbekannte verschafften sich laut Polizei gewaltsam Zutritt und stahlen eine Kasse sowie eine niedrige dreistellige Summe Bargeld, die in einem Raum im hinteren Bereich des Geschäfts gelagert war.