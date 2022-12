Hilden Einbrecher stehlen Elektro-Rollstuhl

Hilden · Unbekannte sind in ein Geschäft an der Schulstraße in Hilden eingebrochen. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Ermittlungen zufolge muss sich die Tat im Zeitraum zwischen Dienstag, 16.30 Uhr, und Mittwoch, 12.30 Uhr, ereignet haben.

22.12.2022, 15:15 Uhr

Die Polizei sucht nach Zeugen. Foto: dpa/Friso Gentsch