Kriminalität in Hilden Einbrecher schlagen Terrassentür ein

Hilden · Wieder ein Einbruch in Hilden und wieder drangen die Täter über eine Terrassentür in eine Wohnung ein. Tatort war ein Mehrfamilienhaus am Dürerweg. Was erbeuteten die Einbrecher?

22.02.2024 , 11:29 Uhr

Wenn Einbrecher in eine Wohnung gelangen wolllen, wählen sie häufig die Terrassentür. Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Einbruch in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses am Dürerweg in Hilden: Wie die Polizei berichtet, drangen Unbekannte am Mittwoch, 21. Februar, zwischen 10 und 21 Uhr über die Terrassentür ein. Die Täter durchsuchten die Wohnung nach Wertgegenständen, ob sie Beute machten, blieb zunächst unklar. Der an der Terrassentür entstandene Schaden wird auf einen dreistelligen Betrag geschätzt. Hinweise nimmt die Wache in Hilden unter Rufnummer 02103 8986410 entgegen.

(RP)