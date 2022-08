Einbruch in Hilden : Täter brechen in Schulmensa ein und klauen Süßigkeiten

Hilden Wie die Täter ins Gebäude gekommen sind, untersucht die Polizei noch. Die Unbekannten haben am Wochenende unter anderem Süßigkeiten gestohlen.

(RP) Die Polizei in Hilden sucht Zeugen eines Einbruchs. Unbekannte sind laut eines Sprechers in der Zeit von Freitag, 19. August, 15.30 Uhr, bis Montag, 22. August, 7 Uhr, in eine Schulmensa eingebrochen.

Wie die Täter in das Gebäude an der Gerresheimer Straße eingestiegen sind, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen, hieß es bei der Polizei. Das Gelände des evangelischen Schulzentrums ist am Wochenende in der Regel abgeschlossen.