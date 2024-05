Mehrere Taten in Hilden Einbrecher haben es auf Schmuck und Geld abgesehen

Gleich mehrere Einbrüche meldet die Hildener Polizei. Im ersten Fall sind Unbekannte am Donnerstag, 16. Mai, in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Hagdornstraße in Hilden eingebrochen. Als Tatzeitraum geben die Beamten 8.30 bis 12.40 Uhr an. Die Täter verschafften sich gewaltsam durch die Tür Zutritt zu den Räumen der Dachgeschosswohnung und durchsuchten diese. Es wurden Schmuck und Bargeld entwendet.