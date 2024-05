Werkstatt im Hildener Westen Einbrecher haben es auf Bargeld abgesehen

Demnach brachen die bislang unbekannten Täter am Freitag, 10. Mai, gegen 2.25 Uhr in eine Werkstatt an der Düsseldorfer Straße ein. „Sie verschafften sich durch ein Tor Zutritt zu dem Firmengelände und stahlen Bargeld. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 300 Euro“, erklärte ein Polizeisprecher am Montag.