Kriminalität in Hilden Einbrecher erbeuten Geldkassette

Eine Geldkassette erbeuteten Unbekannte bei einem Einbruch in ein Büro an der Straße Kleinhülsen in Hilden. Wie die Polizei berichtet, stiegen die Täter zwischen Donnerstag, 28. September, um 13 Uhr und Montag, 2. Oktober, um 14.15 Uhr in das Gebäude ein. Der Gesamtschaden wird auf einen vierstelligen Betrag geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Hilden unter der Telefonnummer 02103 8986410 jederzeit entgegen.