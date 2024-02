Kriminalität in Hilden Einbrecher durchsuchen eine Wohnung und acht Kellerräume

Mit Gewalt drangen Unbekannte am Donnerstag, 15. Februar, in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Straße „Am alten Sportplatz“ in Hilden ein. Wie die Polizei berichtet, brachen die Täter die Terrassentür der im Hochparterre gelegen Wohnung auf. Sie durchsuchten die gesamte Wohnung nach Wertgegenständen. Nach dem aktuellen Erkenntnisstand der Polizei wurde Schmuck entwendet. Als Tatzeitraum wird 9 bis 23 Uhr angegeben.