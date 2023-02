Karneval in Hilden Ein Tag mit dem Hildener Prinzenpaar

Vier Termine haben Steffi II. und HP I. an diesem Samstag: In Düsseldorf, im Haus Ahorn im Dorotheenviertel, im Eiscafé Venezia und im Bürgertreff Hilden-Nord. Los geht es gegen 12 Uhr im Cäcilienstift in Benrath. Vor ihrem ersten Auftritt an diesem Tag wirken HP I. und Steffi II. nicht aufgeregt. Trotz wenig Schlaf wegen einer Veranstaltung am Vorabend sind beide motiviert und freuen sich auf ihren Auftritt. Wenig später geht es auch schon los, und das Prinzenpaar marschiert samt Prinzengarde und Musketieren auf die Bühne. Es wird getanzt, gestampft und geschunkelt, und die Übergabe eines Karnevalsordens darf am Ende auch nicht fehlen. Abgesegnet von einem dreimaligen „Itter Itter, Helau!“ und mit einem Orden mehr um den Hals verlässt das Prinzenpaar die Bühne und mischt sich unter das jecke Publikum. Etwas Zeit bleibt, bevor es zur nächsten Veranstaltung geht, und das Prinzenpaar hat Zeit für eine Verschnaufpause.