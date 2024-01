Verkehr in Hilden Ein Kreisverkehr für den Westring?

Soll der Westring einen Kreisverkehr bekommen? Aus der Sicht von Ratsherr Rudolf Joseph wäre das eine ziemlich gute Idee, weil es auf dieser Straße immer wieder zu Unfällen komme. So wurden allein im Sommer 2020 binnen weniger Wochen mehrere Radfahrer von Kraftfahrzeugen erfasst. Beim Abbiegen in den Schalbruch übersah ein Autofahrer einen 14-Jährigen, und praktisch an derselben Stelle wurde kurz darauf ein 66 Jahre alter E-Bike-Fahrer ebenfalls von einem abbiegenden Auto erfasst.