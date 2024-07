Eine Hildener Institution Ein Ire geht in Rente – und mit ihm schließt das Irish Pub

18.000 Mark kostet der Golf 1981 in Deutschland, 6000 Pfund in Irland. Zu dieser Zeit gibt es für ein Pfund 4,80 Mark, erinnert sich Stephen Leech. Er arbeitet mit 22 bei seinem Großvater, einem Innenarchitekten in Dublin. Kurz nach Deutschland fliegen, Auto kaufen, wieder zurückfahren. Das ist eigentlich der Plan. Die Lieferzeit für den Volkswagen hat er jedoch nicht auf dem Schirm. Sein Opa rät ihm am Telefon, sich eine Wohnung sowie einen Job zu suchen und später wieder nach Irland zurückzukommen. Stephen fährt in die Altstadt, geht ins Irish Pub. Der Manager Brian Byrne bietet ihm an, in der englischsprachigen Kneipe zu arbeiten. „Ich habe bis dahin noch nicht in der Gastronomie gearbeitet“, erinnert er sich. Das sei nicht wichtig, so Brian Byrne – wichtig sei nur, dass er Ire sei und Englisch spreche.