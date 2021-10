Wein, Spirituosen, Feinkost: Die Traube : Ein gutes Näschen für edle Tropfen

Die Besuche in den Weinanbau-Gebieten Deutschlands hätten sie inspiriert, erklärt Kornelia Glowka, Inhaberin der „Traube“ in Hilden. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Viele Geschäfte mit engagierten Betreibern sorgen für einen einzigartigen Einzelhandels-Mix in Hilden. Wir stellen einige von ihnen vor. Kornelia Glowka kennt sich besonders gut mit Weinen aus deutschen Anbaugebieten aus.

Das Geschäft: Die Fässer am Eingang vermitteln gleich den urigen Charme einer Straußwirtschaft. Drinnen riecht es nach Flammkuchen. Und die Auswahl an Wein in den Regalen lässt Freunden edler Tropfen das Wasser im Mund zusammenlaufen: Ende November 2020 eröffnete „Die Traube“ am westlichen Ende der Hildener Fußgängerzone. Und nach dem Ende des Lockdowns, der die Laufkundschaft arg begrenzt hatte, hat sich das Geschäft für Wein, Spirituosen und Feinkost unter den Kunden etabliert. Sie kommen, um zu probieren, sich entweder draußen vor dem Ladenlokal oder an den rustikalen Holztischen im Innenraum niederzulassen und ihren „Genuss“-Einkauf zu erledigen.