Am Fabry-Museum in Hilden gibt es Bienen „Fabee“ – Honig aus dem Fabry-Museum

Insgesamt kümmert sich der 37-jährige Clemens Caspari um acht Bienenvölker an drei Standorten. Im Sommer wandte er sich an Sandra Abend, die er bereits aus vielen Projekten wie etwa der Nacht im Museum mit seiner Grundschulklasse kennt. Zunächst eines, dann noch ein zweites Volk von seiner Fläche, die er an der Hochdahler Straße von der Stadt gemietet hat, siedelte Caspari in den Hof des Museums in der Innenstadt um. Konkret nahm er die Tiere mit, die zu dem Zeitpunkt der Umsiedlung auf dem Honig saßen, der sogenannten Beute. „Dann habe ich bei einem Bienenzüchter eine neue Königin gekauft“, berichtet der Lehrer und Hobby-Imker. Denn ohne Königin geht es nicht, und die den Bienen bereits bekannte blieb am alten Standort. „Das Kennenlernen muss man dann behutsam gestalten, damit die Bienen die Königin nicht als Fremdkörper wahrnehmen“, erklärt Clemens Caspari. In einem Käfig ummantelt von Fressen lernt die Königin ihr Volk kennen und umgekehrt; „wichtig ist dabei vor allem der Geruch“, sagt Caspari. „Die Bienen fressen sich zur Königin durch und lernen sie über ihren Geruch kennen.“