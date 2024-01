Dankeschön für Engagement Hilden setzt auf die Ehrenamtskarte

In 315 Kommunen in Nordrhein-Westfalen kann die Ehrenamtskarte nun verwendet werden. Landesweit können rund 3500 vergünstigte Angebote genutzt werden. Bis heute wurden bereits mehr als 65.000 Karten ausgegeben. Ihre Besitzer profitieren von reduzierten Eintrittspreisen für Museen, Schwimmbäder und andere öffentliche Freizeiteinrichtungen. Vergünstigungen gibt es auch für Kurse an der Volkshochschule sowie beim Besuch von Kinos und Theatern. Die Stadt sei bereits in Gesprächen mit potenziellen Partnern, teilt Thomas Stein (Bürgermeisterbüro) mit. „Die ersten positiven Rückmeldungen sind bereits eingetroffen.“ Das Angebot soll stetig ausgeweitet werden.