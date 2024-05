Engagement in Hilden Ehrenamtsbörse zeigt Vielfalt in der Innenstadt

Vereine und andere ehrenamtliche Organisationen bilden das Rückgrat der Hildener Gemeinschaft. Ohne sie, ihre Arbeit und ihre Veranstaltungen wäre das Leben in der Itterstadt deutlich trister. Wie breit das ehrenamtliche Angebot in Hilden ist, zeigt die Ehrenamtsbörse, die am Samstag, 25. Mai, in der Innenstadt stattfindet. Von 10 bis 14 Uhr präsentieren sich etwa 60 Organisationen und Initiativen entlang der Mittelstraße. In diesem Jahr unterstützt das Stellwerk bei der Organisation und Umsetzung das Team des Bürgermeisterbüros. „Auf der Ehrenamtsbörse können sich alle unverbindlich über die Arbeit der Vereine und mögliche Betätigungsfelder informieren. Es geht darum zu zeigen, wie vielfältig das Engagement in Hilden ist. Schließlich ist das Ehrenamt ein wichtiger Baustein unserer Gesellschaft“, erklärt Bürgermeister Claus Pommer. „Ich hoffe sehr, dass viele Einrichtungen auf diesem Weg neue Mitglieder und Unterstützung finden.“