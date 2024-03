Vergünstigungen als Dankeschön Ehrenamt ist für sie Ehrensache

Wenn Holger Bügel und Philipp Mack am Wochenende auf der Wache eintreffen, sitzen die meisten Menschen noch am heimischen Frühstückstisch. Statt einem gemütlichen Sonntagsspaziergang steht für die Männer der Freiwilligen Feuerwehr Arbeit an: „Wir machen eigentlich alles. Wir löschen Brände, leisten technische Hilfe oder beseitigen Ölspuren“, sagt Holger Bügel. Wie alle Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr leistet er seinen Dienst ehrenamtlich und in seiner Freizeit. Gemeinsam mit anderen Engagierten erhielten die Feuerwehrmänner dafür am Donnerstag von Bürgermeister Claus Pommer die in Hilden neu eingeführte Ehrenamtskarte samt Urkunde und passendem Anstecker. Zu den Geehrten gehören neben Vertretern der Freiwilligen Feuerwehr auch Ehrenamtler aus der Integrationshilfe, der Foodsharing-Initiative und weiteren Bereichen.