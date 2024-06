Ulrich Prill ist tot Ehemaliger Standortältester aus Hilden gestorben

Im Frühjahr 2015 übernahm der ehemalige Oberst mit 71 Jahren den Vorsitz des Freundeskreises der Hildener Waldkaserne. Schon vorher engagierte er sich als Presbyter in der evangelischen Kirchengemeinde in Hilden, war zeitweise Vorsitzender. Lange Jahre übte er zudem ein Ehrenamt im Förderverein der Seniorendienste Stadt Hilden aus. Darüber hinaus setzte er sich für die Stiftung Wald, Wild und Flur in Europa ein. Ulrich Prill soll im Schlaf gestorben sein, erklärte sein Weggefährte.