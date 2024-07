Karl Hentschel wurde 69 Jahre alt Ehemaliger Musikschulleiter Karl Hentschel ist gestorben

Karl Hentschel hat die Hildener Musikschule 25 Jahre lang geleitet. 2014 ging er in den Ruhestand, lebte aber weiter für die Musik und vermittelte seine Leidenschaft den Schülerinnen und Schülern der Grundschule am Elbsee. Dort unterrichtete er bis vergangenen Sommer die Klassen drei und vier in Musik, besichtigte mit ihnen beispielsweise die Orgel in der Reformationskirche und den WDR: „Bei den Orchester-Proben in der Tonhalle bekommen auch die größten Rabauken Gänsehaut.“ Außerdem gestaltete er viele Gottesdienste musikalisch, probte mit dem Schulorchester für die Auftritte im Zirkuszelt und bei Einschulungen. „Er war nicht nur ein kompetenter Lehrer, der es schaffte, die Kinder zu motivieren, zu fordern und ihnen unterschiedliche Musikrichtungen nahe zu bringen, sondern auch ein großartiger, feiner und gradliniger Mensch. Wir sind ihm sehr dankbar, was er für uns und die Kinder gemacht hat. Ich werde ihn als Kollegen, Mensch und Weggefährten sehr vermissen“, erklärt die Leiterin der Grundschule am Elbsee, Christiane Gierke.