Hilden : Duo versucht, Seniorin Geldbörse zu stehlen

Hilden Ein Mann und eine Frau haben am Donnerstagmittag (15.10.2020) versucht, einer 78-jährigen Hildenerin das Portemonnaie aus ihrer Handtasche zu stehlen. Als die alte Dame laut um Hilfe rief, liefen die beiden jungen Leute ohne Beute weg.

Die alte Dame wurde gegen 14.20 Uhr auf dem Gehweg der Marie-Colinet-Straße von dem Duo angesprochen. Während der Mann den Weg der Dame blockierte und vorgab, auf der Suche nach einem bestimmten Zahnarzt zu sein, versuchte die Frau das Portemonnaie der Seniorin zu entwenden. Es war in einer Handtasche, die im Rollator der Seniorin lag. Als die alte Dame laut um Hilfe rief, ließ die Diebin die Geldbörse zurück in den Korb des Rollators fallen und lief mit dem Mann weg. Beide sahen wie „Südländer“ aus. Der Mann war etwa 1,75 Meter groß, 20 bis 25 Jahre, schlank und hatte schwarze kurze Haare. Die Frau war etwa 1,60 Meter groß, schlank und trug die schwarzen, schulterlangen Haare zum Zopf gebunden. Hinweise an die Polizei Telefon 02103 898 6410.