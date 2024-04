Konzert in der Reformationskirche Barock trifft auf Tango und Klezmer

In einer unkonventionellen und zugleich spannenden Instrumentalbesetzung ist beim nächsten Konzert der Konzertreihe „Klangvoll“ des Kulturamtes der Stadt Hilden das Duo Adafina zu Gast. Das Konzertprogramm unter dem Titel „Edyl Geschmak“ präsentieren Almut Schwab (Akkordeon, Flöte, Hackbrett) und Jan Köhler (Marimbaphon, Vibraphon, Percussion) am Freitag, 12. April, um 18.30 Uhr in der Reformationskirche am alten Markt.