Zwischen Hilden und Düsseldorf Traumhafte Winterstimmung am Elbsee

Der Elbsee liegt an der Stadtgrenze zwischen Düsseldorf und Hilden und ist vor allem im Sommer ein beliebtes Ziel für Erholungssuchende aus der Region. Aber nicht nur in den warmen Monaten zieht es Spaziergänger an das Gewässer. Wer sich dieser Tage Handschuhe, dicke Jacke und Schal trägt und sich auf den Weg macht, wird mit eine spektakulären Winterlandschaft belohnt.