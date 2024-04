Künstler aus Hilden Kunstexperten reisen mit Bus zu Breloh-Showroom

Heinz Breloh wurde 1940 in Hilden geboren. Er studierte in Hamburg und Wien bei Fritz Wotruba. Breloh arbeitete als Professor und Dozent im In- und Ausland. 1989 erhielt er den Preis des Deutschen Künstlerbundes. 2001 stirbt er in Köln. In Hilden war Heinz Breloh 2009 die Ausstellung „Skulptur als Körperspur“ gewidmet. Auf dem Bahnhofsvorplatz steht seine Plastik „Lebensgröße II“. Arbeiten von ihm sind unter anderem im Kolumba-Museum Köln, in der St. Nikolaikirche Wismar, auf dem Moltkeplatz in Essen, im Skulpturenpark Magdeburg beim Kunstmuseum Kloster Unser Lieben Frauen und im Lehmbruck-Museum Duisburg zu sehen – und im Hildener Showroom sowie im Garten der ehemaligen Apotheke am Fritz-Gressard-Platz. Breloh war mit der Fotokünstlerin Krimhild Becker verheiratet, die im März 2010 starb.