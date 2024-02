Stadt Düsseldorf warnt Gefährlich für Mensch und Tier – giftige Algen im Menzelsee

„Große Mengen der Burgunderblutalge (Planktothrix rubescens) sind im Menzelsee (südlich Elbsee) an die Wasseroberfläche aufgestiegen und werden durch den Wind zurzeit insbesondere an das Nordufer des Sees getrieben“, erklärte ein Sprecher der Stadt Düsseldorf. Das massenhafte Auftreten sei gut an der typischen roten Färbung zu erkennen, von der die Alge ihren Namen hat. „Ursächlich für das Auftreten ist mit hoher Wahrscheinlichkeit der rapide Temperaturanstieg in den letzten Wochen.“