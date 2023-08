Pendler aus Hilden Einschränkungen auf der S-Bahn-Linie 1

Wer mit der S1 nach Düsseldorf pendelt, muss in der kommenden Woche mit Einschränkungen rechnen. Wegen Brückenbauarbeiten der Stadt Düsseldorf in der Heinrich-Erhardt-Straße und Brückenprüfarbeiten am Höxter Weg kommt es zwischen Düsseldorf-Unterrath und Düsseldorf-Hauptbahnhof zu Beeinträchtigungen im Zugverkehr in der Zeit von Montag, 28. August, 22 Uhr, bis Freitag, 1. September, 23 Uhr.