Sind Serientäter am Werk? Dritte Bronzefigur vom Hauptfriedhof gestohlen

Zum dritten Mal binnen weniger Monate ist eine Bronzefigur vom Hauptfriedhof in Hilden gestohlen worden. Am Dienstagnachmittag war einem Mitarbeiter aufgefallen, dass die an einem Denkmalgrab aufgestellt Statue fehlte. Die Täter müssen hier vom 15. auf den 16. April aktiv gewesen sein, vermutlich in den Nachtstunden. Die Polizei gibt als Tatzeitraum Montag, 16 Uhr, bis Dienstagmittag an.