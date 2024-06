Ehrenamt in Hilden „Hier ist mein Lebensmittelpunkt, hier will ich mich einbringen.“

Der FDP tritt sie am 3. Oktober 1974 bei. „Ich hab 1969 Willi Brandt gewählt, weil ich mit seiner Politik und seiner Öffnung gen Osten sehr einverstanden war“, erinnert sie sich. „Aber mir lag die SPD schon damals nicht so als Partei. Ich hatte einen Kollegen, der in Langenfeld in der FDP sehr engagiert war. Und aus Diskussionen mit ihm heraus habe ich mich schließlich dazu entschlossen, in die Partei einzutreten.“ Doch erst als sie nach Hilden zieht, wird sie so richtig politisch aktiv: „Ich hab mir damals gedacht: Das ist mein Lebensmittelpunkt, hier wohne ich, hier will ich mich einbringen.“ In der FDP wird sie zu diesem Zeitpunkt im Sozialausschuss als sachkundige Bürgerin gebraucht. Dylewski denkt sich: „Sachkundig kann ich nur werden, wenn ich zu den Mitgliederversammlungen der sozialen Einrichtungen hier in Hilden gehe. Zum Beispiel der der Freizeitgemeinschaft für Behinderte und Nichtbehinderte. Und da bin ich dann quasi hängen geblieben.“ Damit beginnt ihre Ehrenamtskarriere.