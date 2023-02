Imbiss startet Spendenaktion in Hilden Döner kaufen und damit Erdbebenopfern helfen

„Wir stammen aus Pazarcik“, sagt Mesut Gecici. Dort habe das Epizentrum des Erbebens gelegen, bei dem Zehntausende Menschen in der Türkei und in Syrien ums Leben gekommen sind. Jeder, den er aus der Region rund um die Stadt Pazarcik kennt, sei irgendwie von dem Erdbeben betroffen. „Wir wollen helfen“, sagt er. Deshalb öffnet der Süd-Grill an diesem Samstag, 18. Februar, ausnahmsweise auch am einzigen Schließtag in der Woche.