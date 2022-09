Jubiläum in Hilden : DM-Markt in Innenstadt feiert seinen 40. Geburtstag

Wird 40 Jahre alt: Der Hildener DM-Drogeriemarkt an der Mittelstraße. Foto: Tobias Dupke

Hilden Im September 1982 öffnete der DM-Drogeriemarkt in der Mittelstraße 63 in Hilden zum ersten Mal seine Türen. Das ist nun 40 Jahre her und wird an diesem Wochenende gefeiert.

Hildens erste DM feiert an diesem Wochenende Geburtstag, und als Geburtstagsgäste sind unter anderem Hildens Bürgermeister Claus Pommer und Oliver Köchers, Einrichtungsleiter des örtlichen Kinderheims Lievenstraße, eingeladen. Das teilt die Drogeriekette mit.

Am Samstag, 10. September, werden Pommer und Köchers zwischen 10 und 11 Uhr den Bürosessel gegen zwei Kassenbänder im DM-Markt tauschen. Dann heißt es, kassieren was das Zeug hält. Denn in dieser Stunde zählt jeder Einkauf: „Die Einnahmen möchten wir dem Kinderheim spenden und so die Entwicklung der Kinder mitfördern oder auch Sonderwünsche der Kinder ermöglichen, die von Pflegesätzen beispielsweise nicht abgedeckt werden“, sagt DM-Filialleiter Maik Wünschel. „Wir sind bereits so lange Teil dieser Gemeinde. Als Zeichen der Verbundenheit mit den Bürgerinnen und Bürgern möchten wir nun etwas zurückgeben.“

In den vergangenen 40 Jahren habe sich im DM-Markt in Hilden einiges verändert. „Zusätzlich zu den sieben baulichen Veränderungen wie Modernisierungen oder neue Ladengestaltungen, die innerhalb dieser Zeit auf unseren rund 480 Quadratmetern stattgefunden haben, war es auch spannend zu sehen, wie sich das Sortiment stets verändert hat“, verrät Maik Wünschel. „Unsere Kundinnen und Kunden in Hilden waren immer offen für die neuen DM-Services. So zählen zum Beispiel der Fotosofortdruck, der Passbild-Service und die Express-Abholung heutzutage zu den beliebtesten Angeboten in der Hildener Innenstadtfiliale.