Workshop in Hilden Digitalpaten erklären Reise und VRR-App

Ein neues Angebot der Digitalpaten: „Beim Reisen mit Bus und Bahn kommt es schnell mal zu Verspätungen und Ausfällen oder man verliert den Überblick über die verschiedenen Verbindungen. Die Apps der Bahn und des VRR ermöglichen eine leichtere Navigation, die Mitnahme eines digitalen Tickets und vieles mehr“, erklärte eine Stadtsprecherin. „Um älteren Personen die Nutzung dieser Apps zu erleichtern, bieten die Digitalpaten des Kreises Mettmann in der Stadtbibliothek Hilden, Nove-Mesto-Platz 3, am Donnerstag, 18. Juli, um 16 Uhr einen Workshop an.“ In diesem sollen die Teilnehmenerinnen und Teilnehmer mit der Benutzeroberfläche und den verschiedenen Funktionen vertraut gemacht werden, hieß es weiter.