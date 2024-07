In der Hildener Stadtbücherei Digitalpaten beraten bei Fragen zu digitalen Produkten

Gerade ältere Menschen haben häufig Probleme im Umgang mit digitalen Endgeräten sowie mit Apps und Programmen. Daher bieten die Digitalpaten des Kreises Mettmann in Hilden jeden Mittwoch Sprechstunden an. Sie finden von 10 bis 12 Uhr in der Stadtbibliothek an Nove-Mesto-Platz statt. Das teilte eine Stadtsprecherin jetzt mit: „Im Rahmen dieser Sprechstunden beraten die Digitalpaten ihre Mitbürgerinnen und Mitbürger bei der ,richtigen‘ Kaufentscheidung eines digitalen Endgeräts, dem Gebrauch desselben sowie beim Umgang mit diversen Apps und bei der Lösung sonstiger technischer Schwierigkeiten.“