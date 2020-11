Inner-Wheel-Präsidentin Andrea Neumann : „Dieses Jahr sind mal die Senioren dran“

Hilden/Haan Der Inner-Wheel-Club Hilden-Haan-Neanderthal stellt einen Wunschbaum in der Sparkassen-Filiale Mittelstraße auf. Präsidentin Andrea Neumann und ihre Mitstreiterinnen des „Inner Wheel Clubs“ Hilden-Haan-Neanderthal möchten bedürftigen Senioren Weihnachtswünsche erfüllen.

In der Sparkassenfiliale Mittelstraße wird in der Advent szeit einen Wunschbaum stehen. Die Schirmherrschaft hat Hildens Bürgermeister Claus Pommer übernommen. Wir haben mit der Initiatorin über das Projekt gesprochen.

Neumann Die Beschenkten, das heißt bedürftige Senioren, werden von unseren Kontakten in den Einrichtungen für Senioren ausgewählt. Über das Seniorenbüro der Stadt halten wir beispielsweise Kontakt zur Tafel und zu den Nachbarschaftstreffs. Schenken kann jeder, der möchte: Die Senioren schreiben ihren Wunsch auf einen Stern, der an einem Weihnachtsbaum in der Sparkasse steht. Jeder Bürger kann einen solchen Stern mitnehmen und einem Senior seinen Wunsch erfüllen. Selbstverständlich bleibt alles aus Datenschutzgründen anonym, auch wenn es schade ist, dass in diesem Jahr persönliche Aktionen so leiden.