Bauarbeiten in Hilden Diese Straßen erhalten eine neue Asphaltschicht

„Die Baumaßnahmen umfassen die Regulierungsarbeiten an Schächten, Schieberkappen und Straßenabläufen sowie das Aufbringen einer dünnen Asphaltdeckschicht auf die vorhandene Asphaltdecke, was in zwei Arbeitsgängen geschieht“, erklärt Stadtsprecherin Lina Schorn. Damit die Arbeiten schnellstmöglich erledigt werden können, sollen Halteverbote in eingerichtet werden. „Allerdings können die Arbeiten weitestgehend ohne große Einschränkungen des Verkehrs durchgeführt werden“, verspricht Schorn. Lediglich bei den Arbeitsschritten zur Asphaltaufbringung werde es zu kurzzeitigen Sperrungen tagsüber kommen. „Während diesen Sperrungen können im Baustellenbereich die Zu- und Abfahrten zu den Häusern nicht gewährleistet werden.“