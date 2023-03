Alltagsheld:innen aus Hilden Diese Stiftung hilft Alleinerziehenden

Ein weiteres Projekt, das von den Alltagsheld:innen gefördert wird, ist der Aufbau eines selbstverwalteten Wohnprojekts, das durchaus Pilot-Charakter hat, da es speziell auf die Wohnbedürfnisse von Alleinerziehenden zugeschnitten ist und auf großes Interesse bei Politik und Verwaltung stößt. Ferner fließen Spendengelder der Hildener Stiftung unter anderem an ein Netzwerk für geflüchtete Mütter in Hamburg-Altona, an den Aufbau einer bundesweiten Rechtshotline für Alleinerziehende in Sachen Familienrecht oder an ein Projekt zur Gewaltprävention und Stärkung von Alleinerziehenden in Ruanda.