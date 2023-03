Regio- und Rheinbahn werden bestreikt Diese Busse fahren am Freitag trotz Streik

Regiobahn und Rheinbahn werden am Freitag, 3. März, erneut bestreikt. Die Rheinbahn erklärte am Donnerstag, dass sie trotzdem einige Linien am Laufen halten möchte.

02.03.2023, 08:39 Uhr

Die Rheinbahn wird bestreikt, an der Gabelung fahren kaum noch Busse. Foto: Köhlen, Stephan (teph)