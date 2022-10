Kneipentour 2022 in Hilden : Das sind die Bands der Hildener Kneipentour 2022

Foto: Veranstalter 16 Bilder Das sind die Bands der 11. Hildener Kneipentour

Hilden Ein Abend, 14 Kneipen, 15 Bands: Die elfte Auflage der Hildener Kneipentour steht am Samstag, 5. November 2022 an. Wir zeigen, welche Bands in welchen Locations auftreten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Nach einer coronabedingten Zwangspause kehrt die Hildener Kneipentour am Samstag, 5. November 2022, mit ihrer nunmehr elften Auflage zurück. Und auch wenn es weniger Bands und Locations als noch bei der letzten Auflage gibt: Das Konzept der Kneipentour ist unverändert. Mit einem Eintrittsbändchen kommen Besucher in jedes Konzert und können so oft sie wollen die Location wechseln.

Sieben Bands spielen zum ersten Mal bei der Kneipentour und zwei Wirte sind ebenfalls erstmalig dabei. Insgesamt machen bei der „musikalischen Wandernacht“ 14 Kneipen mit. Geboten wird dabei laut Veranstalter ein breit gefächertes und abwechslungsreiches Musikprogramm für Jung und Alt. „Von Schlager über Rock und Funk bis Blues ist alles dabei“, verspricht Organisator Michael Pape.