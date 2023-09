Hildener Einzelhandel Diese Aldi-Filiale in Hilden schließt

Wer noch Erinnerungen an die 80er-Jahre in Hilden hat, wird den Aldi-Markt an der Mittelstraße kennen. Dort, wo heute bei Thalia Bücher verkauft werden, hatte der Discounter eine Filiale, in der es die wichtigsten Lebensmittel für einen günstigen Preis gab. Ohne viel Schnickschnack schlicht präsentiert auf Paletten. Die Auswahl war mit dem heutigen Angebot des Discounters kaum zu vergleichen. Die Kassiererinnen und Kassierer tippten die Preise in atemberaubender Geschwindigkeit ein, Scannerkassen gab es damals noch nicht – das Tempo jedoch war vergleichbar.