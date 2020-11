Hilden : Diebe stehlen schwarzen Porsche Cayenne

Die Polizei in Hilden hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Hilden In der Zeit von Sonntagabend (1. November 2020), 23:45 Uhr, bis Montagmorgen (2. November 2020), 6.15 Uhr, entwendeten Diebe einen vier Jahre alten, schwarzen Porsche Cayenne aus der Hauseinfahrt am Kiefernweg in Hilden.

