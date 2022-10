Tat in Hilden : Diebe brechen in Baucontainer ein

Hilden Wer ist in den Baucontainer an der Forstbachstraße eingebrochen? Die Polizei bittet um Mithilfe. Zeugen sollen sich bei den Beamten melden.

(RP) Die Polizei sucht Zeugen eines Einbruchs in Hilden: Im Zeitraum zwischen Donnerstag, 13. Oktober, 17 Uhr, und Freitag, 14. Oktober, 7 Uhr, sind bislang unbekannte Täter in einen Baucontainer an einer Baustelle an der Forstbachstraße eingebrochen. Das teilte die Polizei am Montag mit.