Kultur-Höhepunkte im August Ausstellung, Spielenachmittag und szenische Lesung

„Vincent van Gogh: Ein Leben in Farben“, am Donnerstag, 22. August, ab 18.30 Uhr in der Stadtbibliothek am Nove-Mesto-Platz. Josef Schoenen stellt in einer szenischen Lesung wesentliche Lebensstationen von Vincent van Gogh vor. Neben Biografischem präsentiert der Sprecher Auszüge aus Briefen Vincent van Goghs, Bilder und eigens dazu komponierte Musik. So entsteht kaleidoskopartig ein stimmungsvolles akustisch-visuelles Gesamtbild als Annäherung an Vincent van Gogh als Mensch und Maler. Für diese Veranstaltung wird ein Eintritt in Höhe von 5 Euro erhoben.